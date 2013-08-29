У Росії вважають, що "ЄС бореться за Україну з запеклістю колонізатора"

"Під розмови про "неприпустимість зон впливу", ЄС бореться за Україну з запеклістю колонізатора. Мета зрозуміла - включити її до своєї зони впливу", - написав Пушков у четвер у своєму мікроблозі у Twitter, передає РІА Новости.

Нагадаємо, Україна розраховує підписати угоду про асоціацію з ЄС у листопаді на саміті у Вільнюсі. Радник російського президента Сергій Глазьєв раніше вже заявив, що Росія може поставити питання про скасування режиму вільної торгівлі з Україною після підписання нею угоди з ЄС.

У той же час, на думку голови комітету Європарламенту з закордонних справ Ельмара Брока (Німеччина), "Росія використовує свої можливості (тиску на Україну у сфері торгівлі) всупереч міжнародному праву, яке визначає суверенне право кожної країни приймати свої рішення".