Євродепутат Брок вважає "неприйнятною" поведінку РФ стосовно України

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава комітету Європарламенту у закордонних справах Ельмар Брок (Німеччина) заявив за результатами спеціального засідання комітету щодо ситуації в Україні.

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«Росія використовує свої можливості (тиску на Україну у сфері торгівлі – УНІАН) всупереч міжнародному праву, яке визначає суверенне право кожної країни ухвалювати свої рішення. І це лише питання Києва – чи підписувати Угоду про асоціацію з ЄС - але не Москви чи Брюсселя. Тому така поведінка Росії є неприйнятною», - заявив європарламентарій.

Він уточнив, що, зокрема, йдеться про позицію РФ стосовно цін на енергоносії та митної політики, щоб змусити Україну не підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом у листопаді на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Брок повідомив, що комітет Європарламенту у закордонних справах сьогодні на своєму засіданні закликав Єврокомісію і країни-члени ЄС чітко визначити свої позиції стосовно дій Росії у нинішній ситуації з Україною, зокрема, на зустрічі G20, яка відбудеться наступного тижня у Санкт-Петербурзі.

Крім того, Брок поінформував, що Європарламент також планує ухвалити резолюцію, у якій висловить власну позицію щодо торговельних відносин між Україною і Росією.