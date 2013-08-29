Янукович заявив, що курс на Європу – беззаперечний, а РФ просто "погарячкувала" (відео)

Президент України Віктор Янукович наголошує, що курс України на євроінтеграцію – беззаперечний і жодним сумнівам не підлягає. Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам у четвер, 29 серпня.

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В ході розмови з журналістами президент також прокоментував проблеми на російській митниці, повідомляє ТСН.

"Сусіди погарячкували", - описав ситуцію Віктор Янукович.

Янукович пропонує вирішувати складнощі у відносинах із сусідами, як на Сході, та і на Заході, шляхом переговорів.

"Після того, як я отримав інформацію про те, що відбувається у нас на кордоні, я одразу ж подзвонив президенту Путіну і поставив Володимиру Володимировичу питання. Він каже: "Я теж абсолютно збентежений цими діями, це неправильно. І я вже запросив для пояснень керівників, фахівців", - повідомив Янукович.

Він наголосив, що обидві сторони повинні не ускладнювати стосунки, а вдосконалювати їх, зокрема "створювати умови для руху товарів, для руху фінансів, для руху робочої сили, інвестицій".

"Моє глибоке переконання, що нам треба знайти прагматичні рішення. І наші національні інтереси завжди будуть покладені в основу стосунків як з Європейським Союзом, так і з Митним союзом", - підсумував президент. Нагадаємо, раніше сьогодні в російському посольстві погрожували Україні тим, що торговельна війна - лише репетиція.