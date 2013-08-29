Янукович дав інтерв’ю журналістам чотирьох каналів
15:33, 29 серпня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович дав інтерв’ю журналістам чотирьох українських телеканалів.
Янукович поспілкувався з журналістами
Президент України Віктор Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру (студія «Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову (телеканал ICTV) та Ларисі Губіній («5-й канал»).
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, в інтерв’ю глава держави виклав свою позицію щодо широкого кола тем, зокрема, європейської інтеграції, соціально-економічного розвитку країни, внутрішньополітичної ситуації та зовнішньої політики.
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