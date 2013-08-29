Янукович дав інтерв’ю журналістам чотирьох каналів

Президент України Віктор Янукович дав інтерв’ю журналістам чотирьох українських телеканалів.

Президент України Віктор Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру (студія «Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову (телеканал ICTV) та Ларисі Губіній («5-й канал»). На тему: Янукович упевнений, що Україну оминуть соціальні потрясіння та конфлікти Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, в інтерв’ю глава держави виклав свою позицію щодо широкого кола тем, зокрема, європейської інтеграції, соціально-економічного розвитку країни, внутрішньополітичної ситуації та зовнішньої політики.

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