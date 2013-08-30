Янукович про переговори з Росією: Ми не можемо торгувати країною (відео)

Про це він сказав в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

Янукович наголосив, що газове питання значно ускладнює відносини України та Росії.

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“У Росії сьогодні немає такого чиновника чи людини, яка не розуміла би, що цей контракт з Україною несправедливий по відношенню до України, і ми з цим ніколи не погодимось, щоб контракт існував далі. А який у нас вихід? Якщо задати це питання, що ми можемо зробити? Крім переговорів, наших, умовно кажучи, дипломатичних можливостей... Коли ми кладемо на терези, ми бачимо, що перевага, на жаль, не на нашому боці, у нас немає аргументів”, - сказав Президент.

За його словами, ті пропозиції, які надходили на адресу України, є неприйнятними, а інколи й принизливими. “Ми ніколи на це не підемо, ми не можемо торгувати країною, це наш принцип”, - наголосив Янукович.

Янукович нагадав, що Україна має найбільшу ціну на газ у Європі, що призводить до значних збитків для країни. “За 3,5 роки ці збитки вже сягнули 20 млрд доларів”, - зауважив він.