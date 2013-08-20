ЗМІ: У Кабміні планують повністю відмовитися від російського газу до 2020 року

Міністр енергетики та вугілля Едуард Ставицький планує, що в 2014 році Україна експортує з Німеччини близько 5 млрд куб. м газу (цього року - до 2,5 млрд).

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Міненерго продовжить знижувати залежність від російського палива, закуповуючи скраплений газ, що поставляється танкерами по Чорному морю (5 млрд куб. м. на рік), а також за рахунок освоєння родовищ на Чорноморському шельфі (Скіфське родовище), видобутку сланцевого газу в Харківській області та на Західній Україна, повідомляє Сегодня.

«Ми хочемо добувати 8-10 млрд куб. м газу за Юзівській площі і 3-5 - по Олеській », - пояснив Ставицький.

Експерт енергоринку Валентин Землянський назвав прогнози міністра оптимістичними. «Реальний тільки реверс з Європи і збільшення власного видобутку на 1,5-2 млрд куб. м в найближчі два-три роки, - каже Землянський. - Від шельфових і сланцевих родовищ віддача може бути не раніше 2020 року, і прогнозувати, якою вона виявиться, - тільки розпочато розвідка».

Політолог Вадим Карасьов каже, що заява міністра - політична, його мета - дати зрозуміти Росії: якщо ціна на газ не знизиться до справедливої ​​($ 280-300 за 1000 куб. м), купувати його будуть дедалі менше. «Не факт, що вдасться повністю відмовитися від російських поставок, але їх зниження дозволить економіці протриматися до 2019 року, коли невигідний контракт закінчиться», - зазначає Карасьов.