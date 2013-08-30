ЗМІ: США запідозрили у підготовці авіаудару по сирійських повстанцях

У північних районах країни , які майже повністю знаходяться під контролем повстанців, деякі лідери ісламістів пішли в гори , де їм набагато простіше сховатися від потенційної бомбардування.

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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією The Washington Post.

Хоча США нічого не заявляли про намір завдати удару по лідерах ісламістів, Вашингтон вже давно вніс угруповання «Фронт аль - Нусра» та «Ісламська держава Іраку і Леванту» до списку терористичних організацій. Серед ісламістів вже поширилася чутка, згідно з якою на кожну крилату ракету, випущену американцями по військах Асада доведеться ще одна, націлена на об'єкти його супротивників.

Угруповання «Фатех аль-Іслам» випустила спеціальну інструкцію для своїх прихильників, в якій підкреслюється необхідність постійного переміщення місцевістю, використання таємних сховищ і ретельного маскування. Лідерам ісламістів радять відмовитися від використання мобільних телефонів, за сигналом яких можна встановити їхнє місце розташування.

«Америка швидко знищила бази воїнів джихаду в Іраку і Афганістані, вбивши багатьох з них, оскільки вони не були готові. Не попадіться в пастку лінощів» , - свідчить інструкція.

Сирійський уряд також почав вживати заходів обережності перед можливими ударами з повітря. Терміново евакуювалися штаби частин і з'єднань сирійської армії, які розміщуються в цивільних будівлях. Передислокується військова техніка, здатна стати метою для авіаударів. Крім того, в підвищену боєготовність приведено підрозділи ППО країни.

Ряд країн Заходу, включаючи США, оголосили про намір "покарати" Сирію за передбачуване застосування хімічної зброї проти цивільного населення. Офіційний Дамаск, однак, заявляє, що така зброя урядовими силами не застосовувалася, а на будь-яку зовнішню агресію буде дано гідну відповідь.

Зараз у Сирії працює інспекція фахівців ООН з хімічної зброї. У суботу, 31 серпня, вони покинуть країну і, як очікується, нададуть звіт про свою роботу.