Опитування: половина американців підримують план розбомбити Сирію на відстані

При цьому 50% учасників опитування поставилися позитивно до плану, який передбачає обстріл території Сирії крилатими ракетами з кораблів ВМС США, 44% виступили проти. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на дослідження телеканалу NBC News.

З твердженням , що застосування хімічної зброї будь-якою країною означає перетин "червоній лінії ", що може спричинити за собою відповідні дії з боку США, погодилися 58% респондентів. Тим не менш, 79% учасників опитування вважають, що президент повинен отримати схвалення конгресу до того, як приймати будь-які заходи.

Лише 27% опитаних вважають, що втручання США зможе поліпшити ситуацію для жителів Сирії, 41% в цьому не впевнені.

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У ході дослідження були опитані 700 американців старше 18 років. Опитування проводилося в минулі два дні.

Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сирійські власті відкинули звинувачення, а коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.