Прем'єр Грузії розповів, чому хоче піти з політики

Раніше прем'єр не раз заявляв , що має намір незабаром залишити політику, повідомляє РИА Новости.

Після парламентських виборів у жовтні 2012 року затверджений на пост прем'єра країни Іванішвілі заявляв, що піде з політики через рік, максимум - два. Однак він неодноразово змінював рішення з приводу термінів.

У листі прем'єр заявляє, що вважає свої функції прем'єра і лідера коаліції виконаними. За його словами, він піде з політики, коли переконається, що президентські вибори, призначені на 27 жовтня 2013 року, відбулися успішно.

"Я піду тоді, коли буду певен, що ніхто і ніщо не зможе змусити нас змінити обраний курс, коли всі держоргани та посадові особи будуть посилено працювати, коли я пересвідчуся, що країна стабільно розвивається", - зазначено в листі прем'єра, поширенего його прес-службою в понеділок.

Прем'єр не виключає, що може повернутися в політику. "Якщо буде необхідність, я готовий знову включитися в активну політику, однак я впевнений в тому, що такої потреби не буде", - йдеться в листі. За його словами, взяти участь у парламентських виборах 2012 року його змусили дії президента Михайла Саакашвілі, а зокрема "прийняті ним конституційні зміни, виходячи з яких було явно видно його бажання зберегти владу і залишитися в керівництві" .

За підсумками парламентських виборів 2012 року до влади прийшла коаліція "Грузинська мрія" на чолі з Іванішвілі, а коаліція "Єдиний національний рух", очолювана Саакашвілі, перейшла до опозиції. Відповідно до прийнятих змін до конституції Грузії, після інавгурації президента, якого оберуть в 2013 році, влада в країні фактично перейде до парламенту й уряду. Останнє стане вищим органом виконавчої влади.