У прикарпатському селі замість урочистої лінійки влаштували страйк (відео)

Батьки тримають дітей вдома, запевняючи – тільки так можуть вберегти їхнє здоров'я. За їхніми словами, в класах холодно, темно і вогко.

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"Тільки пішов у 1-й клас, хворів і хворів. Дало ускладнення на вуха. І він в мене не чує. Дали інвалідність в 2-му класі", - скаржиться мати школяра Світлана Волочій, повідомляє ТСН.

Мати двох школярок Оксана Шудрава розповіла, що старша дочка заробила в школі хронічний пієлонефрит. В молодшої є також запальні процеси дихальних шляхів.

Раковецька восьмирічка, в якій навчаються 203 дітей, розкидана у сімох будівлях. Початкові класи та група подовженого дня у сільраді. Спортзал – у старій, столітній школі, яка не працює. Фізкультура у дітей буває лише коли надворі тепло. Решта класів навчається в колишній резиденції священика, поруч - цвинтар.

Батьки обурені, бо цього першого вересня чиновники обіцяли їм входини до нової школи, де два роки тому заклали її наріжний камінь. Фундамент - це все, що мають раківчани замість нової школи. Цього разу на зустрічі із селянами чиновники були уже не такі красномовні. Нічого конкретного так і не сказали. Мовляв, на нову школу потрібно майже 22 млн. грн.

"Повірте, буде поставлене питання вкотре і повторно перед Кабміном про виділення коштів на будівництво вашої школи", - запевняє голова Богородчанської райдержадміністрації Богдан Нагірний.

Тим часом директор школи запевняє, що до першого вересня стару будівлю лагодили: підремонтували опалення, найбільш небезпечні приміщення закрили. Однак батьки переконані – це омана. Тож жителі Раковця збираються не пускати дітей до школи, поки не побачать у селі будівельників.