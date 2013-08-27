У 33 харківських школи учні більше не підуть
У Харківській області в новому навчальному році відкриються 846 шкіл – на 33 школи менше, ніж у попередньому навчальному році.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Євгена Савіна.
За його словами, 33 школи закриваються за рішенням місцевих громад, а учні з них переводяться в установи, де «вони зможуть отримувати більш якісну освіту», а також відвідувати гуртки та секції. Також з власної ініціативи припинили роботу 3 приватні школи.
Савін зазначив, що школи, де набагато вищий рівень матеріально-технічної бази та конкуренція серед школярів, а також більш повні класи, дають дітям можливість отримати більш якісну освіту, а отже, підготувати більш освіченого випускника школи і громадянина України.
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«Жодна школа не закрита з чиєїсь примхи. Закриті дуже малокомплектні школи, де повністю відсутні по 5 класів або в класі 1-2 учні. Про якість освіти в такій школі можна лише гадати. Батьки і громади, на території яких знаходилися такі школи, ухвалили рішення про перевезення дітей у школи з більш високим рівнем освіти», – підкреслив Савін.