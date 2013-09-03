США обговорить з Україною питання видобутку сланцевого газу - ЗМІ

Про це Пайетт заявив в інтерв'ю виданню " День".

"У ці вихідні я планую відвідати Львів. Я буду розмовляти з політичними лідерами. Я з нетерпінням чекаю випадку вислухати їх стурбованість (щодо питань видобутку сланцевого газу в Україні). Я поділюся з ними деякими уроками, які ми винесли в Сполучених Штатах. Але я знаю, що це важливе рішення, і я знаю, що воно має важливі довгострокові економічні вигоди", - сказав Пайетт .

Посол США зазначив, що видобуток сланцевого газу в Україні створить робочі місця і сприятиме економічному зростанню протягом багатьох десятиліть.

"Оскільки ми говоримо тут про інвестиції, які приноситимуть прибуток протягом багатьох років, - якщо буде знайдено ресурси, якщо газ є в таких обсягах, яких очікують компанії, і якщо уряд приймає на місці правильну політику, - це може створювати робочі місця і економічне зростання протягом багатьох десятиліть", - сказав він.

За словами Пайетта, свого часу видобуток сланцевого газу в США змінив «правила гри в країні».

"Це допомогло нам досягти більшої енергетичної незалежності, збільшити зайнятість у Сполучених Штатах і підвищити конкурентоспроможність американських компаній. Я дуже оптимістично ставлюся до того, що ці нові енергетичні фактори в Україні мають потенціал здійснити те ж саме, що буде гарним для Америки, дуже хорошим для України і особливо хорошим для громад, які володіють цими ресурсами. Тому все це схоже на те, як нетрадиційний газ змінив правила гри в Америці. Він має потенціал, щоб змінити правила гри в Україні", - зазначив посол.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення договорів про розділ продукції щодо Юзівської (Донецька та Харківська області) та Олеської (Львівська область) площ з покладами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції при видобутку газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell .