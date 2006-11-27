У кортеж президента Чечні врізався п`яний водій
09:26, 27 листопада 2006Світ
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Загинув співробітник охорони
Кортеж президента Чечні Алу Алханова потрапив в аварію в Інгушетії, передає радіо "Свобода".
Загинув співробітник охорони Алханова. Ще четверо охоронців - госпіталізовані у важкому стані. Сам президент не постраждав.
Аварія сталася вночі. Алханов повертався в Грозний з Москви федеральною трасою "Кавказ".
Поблизу населеного пункту Яндари в президентський кортеж врізалася автомашина, водій якої був п`яний.
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