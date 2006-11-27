У кортеж президента Чечні врізався п`яний водій

Загинув співробітник охорони

Кортеж президента Чечні Алу Алханова потрапив в аварію в Інгушетії, передає радіо "Свобода". Загинув співробітник охорони Алханова. Ще четверо охоронців - госпіталізовані у важкому стані. Сам президент не постраждав. Аварія сталася вночі. Алханов повертався в Грозний з Москви федеральною трасою "Кавказ". Поблизу населеного пункту Яндари в президентський кортеж врізалася автомашина, водій якої був п`яний.

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