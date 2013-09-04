Сноуден не пропонував Росії секретну інформацію - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав журналістам напередодні саміту «великої двадцятки».

«Він (Сноуден) нам нічого не пропонував, ми від нього нічого не одержували, і у нас бажання навіть цього немає. Ми виходимо з того, ми теж люди професійні, що все, що він міг сказати, все і так відомо американським нашим колегам зі спецслужб, вони вже купірували усі можливі ризики для себе в цьому плані, все замінили, знищили, поміняли», - сказав Путін.

За його словами, американським спецслужбам вигідно підносити Сноудена як зрадника, але він людина абсолютно іншого складу розуму і вважає себе борцем за права людини.

«Його можна як такого не визнавати, але це вже справа тих, хто дає оцінки, але він себе позиціонує саме так, і з нами поводиться саме так. У нас немає жодного бажання залучати його до якоїсь співпраці, викачувати з нього якусь інформацію. Він ніколи і не намагався нам нічого давати, а ми нічого не намагалися від нього отримати», - запевнив Путін.

На запитання, чи міг би Сноуден дожити до старості в Росії, Путін відповів: «Я іноді думав про нього. Він дивний хлопець. Молода людина, йому трохи більше 30 років, що він собі думає, я не представляю. Як він збирається будувати своє майбутнє життя? У принципі, він прирік себе на досить складне життя. Що він далі робитиме, я навіть не уявляю».

«Але далі-то що? Можливо, пройде якийсь час, і сама Америка зрозуміє, що має справу не зі зрадником і шпигуном, а має справу з людиною, у якої є певні переконання. Їх можна оцінювати по-різному. І, можливо, будуть знайдені і в цьому випадку якісь компроміси. Я не знаю, це його доля, однак він її вибрав і зробив це самостійно. Він вважає, що це благородно, що це виправдано, і такі жертви потрібні. Це його вибір», - сказав Путін.

При цьому він підкреслив, що Росія не видасть США Сноудена, оскільки між країнами немає відповідної угоди. «Ми зовсім його не захищаємо. Проблема в тому, що у нас немає зі Сполученими Штатами угоди про взаємну видачу злочинців. Ми Сполученим Штатам багато разів пропонували укласти таку угоду, і отримали відмову», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, розшукуваний США екс-співробітник ЦРУ Сноуден з 23 червня перебував у транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво». У США Сноуден звинувачується у розголошенні секретної інформації. Його американський паспорт було анульовано, тому він не міг залишити транзитну зону "Шереметьєво". Сноуден звернувся до Федеральної міграційної служби РФ із запитом про надання тимчасового притулку в Росії.

Білий дім наполягав на поверненні Сноудена до США.

1 серпня Сноуден отримав тимчасовий притулок в Росії терміном на рік.