BBC: США шпигували за двома президентами – дані Сноудена

Звинувачення озвучив журналіст Гленн Грінвальд у програмі на TV Globo у неділю.

Дані про це пан Грінвальд отримав від Едварда Сноудена, повідомляє BBC Україна.

За його словами, АНБ також мала доступ до повідомлень від Мексики.

Оглядач британської газети Guardian заявив новинній програмі Fantastico на TV Globo, що секретні документи, отримані ним від Едварда Сноудена показують, як американські спецслужби відстежували повідомлення між помічниками президента Бразилії Ділми Руссефф.

"Атака на суверенітет"

Міністр юстиції Бразилії Жозе Едуардо Кардозо заявив, що "якщо ці факти підтвердяться, це буде неприйнятно і може бути названо зазіханням на суверенітет нашої країни".

Пан Грінвальд заявив, що АНБ, зокрема, використовувала програму, яка надала їй доступ до всіх інтернет-сторінок, що їх відвідувала президент Руссефф.

Крім того, АНБ обвинувачують у відстежуванні комунікацій президента Мексики Енріке Пенья Ньєто ще до його обрання на посаду.

Пан Грінвальд заявив, що документ, датований червнем 2012 року, доводить, що спецслужби мають доступ до електронного листування пана Пенья Ньєто.

Речник міністра закордонних справ Мексики повідомив агенції France Presse, що він знає про звинувачення, озвучені паном Грінвальдом, проте відмовився їх коментувати.

Документи, які надали підстави для висунення таких звинувачень, надав Грінвальдові колишній аналітик американської розвідки Едвард Сноуден, котрому після витоку таємної інформації до американських та британських ЗМІ надала тимчасовий притулок Росія.

Пан Грінвальд був першим журналістом, котрий оприлюднив секретні документи Сноудена 6 червня цього року. Відтоді він став автором низки статей про шпигунство, що його здійснює влада США та Великої Британії.

Широкого розголосу набуло дев’ятигодинне затримання в лондонському аеропорту Хітроу партнера пана Грінвальда Девіда Міранди.

Глен Грінвальд назвав дії британської влади "залякуванням" та такими, що "чітко мали на меті налякати тих з нас, хто повідомляв про британські та американські розвідки".

Британська влада, своєю чергою, заявила, що поліція може вживати належних заходів, якщо вона вважає, що хтось має "дуже чутливу викрадену інформацію".