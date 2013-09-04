Україна втратила 11 позицій в Індексі глобальної конкурентоспроможності

Таким чином, Україна опустилася за рік на 11 позицій через бюрократизм і відсутність прозорості інституційної структури країни.

Про це йдеться в звіті, оприлюдненому в середу Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ).

«Після деяких покращень минулого року, Україна цього року падає знову на 11 місць до 84-ої позиції в GCI. У майбутньому Україні потрібно буде закріпити економічне зростання на стабільнішій основі для вирішення важливих завдань. Можна стверджувати, що найбільш важливою проблемою країни є необхідність капітальної перебудови її інституційної структури, яка страждає від бюрократизму, відсутності прозорості й фаворитизму», - йдеться в повідомленні ВЕФ.

При цьому зазначається, що загалом Україна зберегла свої конкурентні переваги за рахунок успіхів, досягнутих у сфері освіти та розвитку ринків.

«Загалом Україна зберігає свої конкурентні переваги. Ці результати стали можливими через великий розмір ринку (38 місце) й освітню систему, яка забезпечує легкий доступ до всіх рівнів освіти (43 місце за вищою освітою і 57 за початковою)», - йдеться в звіті.

При цьому, Росія цього року поліпшила свої позиції в Індексі глобальної конкурентоспроможності на 3 місця, зайнявши 64 місце, обігнавши Руанду і Йорданію, які раніше розташовувалися вище.

Практично всі країни колишнього СРСР, крім країн Прибалтики та Казахстану, знаходяться у списку нижче Росії. Так, Грузія розташувалася на 72 місці, а Вірменія на 79-му. Найгіршим рейтингом серед усіх представлених у таблиці країн СНД володіє Киргизія (121 місце).

Довідка УНІАН. У 2012 році Україна піднялася в Індексі глобальної конкурентоспроможності на 9 позицій. Цього року вона фактично повернулася на свої позиції 2011 року.