Посол США: Україна може стати енергетичним вузлом Європи

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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«Ми сподіваємось, що видобуток сланцевого газу зможе стати гарним механізмом, який принесе Україні економічний приріст і відкриє нові можливості. І також ми сподіваємося, що це стане певним каталізатором, який допоможе реформувати енергетичний ринок з тим, щоб Україна стала енергетичним хабом у Європі», - сказав Пайєтт.

У свою чергу, Азаров зазначив, що Україна зацікавлена в енергетичній співпраці з США й уряд зробить усе можливе для того, аби якнайшвидше американські компанії ExxonMobil і Chevron розпочали видобуток сланцевого газу в Україні.

«Ми надаємо надзвичайно великого значення нашим відносинам з США у галузі енергетичної безпеки. Ми уклали угоди з вашими компаніями ExxonMobil і Chevron і сподіваємося, що всі попередні процедури пройдуть досить швидко й інвестори перейдуть до розробки наших родовищ сланцевого газу. Ви можете бути впевнені у тому, що уряд зробить усе необхідне для того, аби розробка родовищ розпочалася якомога швидше», - сказав Азаров.

У Кабміні нагадали, що компанія Chevron була визнана переможцем тендеру на укладання угоди про розподіл продукції на Олеській площі (Львівська та Івано-Франківська області). Прогнозні ресурси площі оцінюються у 3 трлн кубометрів газу.