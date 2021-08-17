Найбільше прихильників незалежності серед молоді до 29 років, а найменше - серед людей старше 70 років.

Через 30 років за незалежність України готові проголосувати майже 83% серед тих, хто визначився і пішов би на референдум.

Такі дані оприлюднила на брифінгу голова правління Центру "Соціальний моніторинг" Ольга Балакірєва, представляючи дані опитування, проведеного з 2 по 11 серпня 2021 року.

Вона зазначила, що серед всіх опитаних на запитання "Якби референдум щодо проголошення державної незалежності проводився сьогодні, то як Ви проголосували б з урахуванням того, яка ситуація склалася сьогодні, через 30 років незалежності?", 69,4% - підтримали б, 12,7% - не підтримали б, 10,7% - вагаються, а 7,2% - не брали б участі в референдумі. В той же час серед тих, хто визначився і готовий йти на референдум, 82,7% відповіли, що підтримали б незалежність. Балакірєва нагадала, що в грудні 1991 року за незалежність проголосували 90,32%. За її словами, можна говорити, що сьогодні "доволі високий показник" підтримки незалежності України. На Заході країни за незалежність готові проголосувати 88,6%, в Центрі - 75%, на Сході - 56,6%, на Донбасі - 44,9%, Півдні - 52,9%.

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Найбільше прихильників незалежності серед молоді до 29 років (79,2%), а найменше - серед людей старше 70 років (58,6%). Серед людей віком 30-39 років за незалежність готові голосувати 70,9%, 40-49 років - 69,5%, віком 50-59 років - 67,4%, віком - 60-69 років - 63,7%

Довідка. Опитано 3012 респондентів. Метод - особисте інтерв'ю за місцем проживання респондента. Стандартне відхилення-1,1-1,9%

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Автор: Надя Пришляк