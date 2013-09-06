Наливайченко назвав "шизоїдними" звинувачення у співпраці із ЦРУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка", він сказав: "Якщо це спроба тиску, то я хочу сказати авторам, що я жодних форм тиску не сприймаю".

За словами Наливайченка, "нас не турбують такі спроби тиску. Нас турбують спроби незаконних звинувачень і переслідувань на адресу простих громадян".

Він наголосив, що не відступиться від того, що слід публічно розслідувати злочини комуністів проти українців.

"Вся моя діяльність була публічною. Всюди, де стоять мої підписи, - я за них відповідаю", - наголосив Наливайченко і зауважив, що більшість керівників Генеральної прокуратури були наглядовими прокурорами за діяльністю СБУ в той час. "Це дуже важлива правова обставина. Тоді законодавство передбачало, що нагляд за діяльністю СБУ здійснює профільний заступник генерального прокурора. Один з таких заступників зараз публічно виступив. Тоді була повна співпраця і відкритість", - сказав Наливайченко.

У партії «УДАР» вважають, що відкриття кримінального провадження проти Наливайченка за надуманою справою має виключно політичну мотивацію і є черговим проявом тиску на народних депутатів від опозиції з боку влади.

«З початком нового політичного сезону посилився тиск на опозиційні фракції, зокрема, на «УДАР». Влада знову вдалася до звичних для неї методів боротьби з неугодними політиками – залякування та відкриття кримінальних проваджень. Кожного тижня з'являються штучно сфабриковані справи проти опозиційних депутатів. Це чергове свідчення того, що ГПУ і СБУ перетворилися сьогодні на карально-репресивний апарат», - наголошують у партії.

В «УДАРі» заявили, що на кількох народних депутатів від цієї партії намагаються тиснути, порушуючи кримінальні справи. «На тих народних депутатів, які мали свій бізнес, тиснуть перевіряючі і силові структури, шантажують родичів і колективи. Інших намагаються залякати, зламати з однією метою – змусити змінити політичну позицію», - зазначається у заяві.

В «УДАРі» повідомили, що партія використовуватиме всі можливі законні методи захисту однопартійців. «Ми закликаємо владу, і особисто Президента України як гаранта Конституції, припинити використовувати правоохоронні та судові органи в боротьбі з політичними опонентами та залякувати опозиційних народних депутатів», - наголосили в партії.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив газеті «Сегодня», що у ГПУ зареєстроване кримінальне провадження про розголошення державної таємниці колишнім головою Служби безпеки України Наливайченком.

«За заявою народних депутатів зареєстровано кримінальне провадження про розголошення державної таємниці колишнім головою СБУ Наливайченком», - сказав Кузьмін.

За його словами, Наливайченко міг надати співробітникам ЦРУ доступ до секретних документів.