Регіонали відхрестилися від скандалу із Наливайченком та ЦРУ
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція ПР не має жодного стосунку до звинувачень екс-голови СБУ Валентина Наливайченка в розголошуванні державної таємниці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав на брифінгу.
За його словами, дуже дивна складається ситуація, що який би скандал не виникав, опозиція завжди звинувачує фракцію Партії регіонів.
“Це смішно і гротесково”, - наголосив він.
За його словами, чомусь в ситуації, де йдеться про комуністів і представника опозиції, знову звинувачують у всьому Партію регіонів.
«Ми жодного стосунку до цього не маємо. Хай вони (йдеться про фракції КПУ і опозицію — УНІАН) з'ясовують відносини між собою, і якщо колишній керівник (йдеться про СБУ — УНІАН) порушив щось, то в цьому треба розібратися. А якщо ні, то й розбиратися нічого», - сказав Єфремов і зазначив: «Я не бачу тут ні інформаційного, ніякого іншого приводу».
Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю газеті «Сегодня» № 194 від 6 вересня перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін сказав, що в Генпрокуратурі зареєстровано кримінальне провадження про розголошування державної таємниці колишнім головою СБУ Наливайченком.
Кузьмін відзначив, що поки йдеться про розголошування секретних відомостей і передачу конфіденційних даних, які є власністю держави. Зокрема, перевіряється інформація народних депутатів про те, що Наливайченко виділив співробітникам ЦРУ кабінет на Володимирській (у будівлі СБУ) і дав їм можливість ознайомитися з секретними документами. При цьому жоден з іноземних фахівців допуску до такої роботи офіційно не одержував. «Збираються дані, допитуються інші співробітники СБУ, проводяться експертизи», - сказав Кузьмін.
Народний депутат України Михайло Герасимчук (фракція КПУ) повідомив, що дані про нібито передачу Наливайченком інформації ЦРУ він узяв в Інтернеті.
Герасимчук відзначив, що саме за його і ще двох народних депутатів України Сергія Баландіна і Олега Буковця (обидва також із фракції КПУ) депутатським запитом було відкрито Генеральною прокуратурою кримінальне провадження щодо цієї ситуації. Герасимчук повідомив, що інформація була ним взята з Інтернету, і “там написано чітко і ясно, як запросив пан Наливайченко, коли був виконуючим обов'язки голови СБУ, посла США на випуск наших майбутніх працівників СБУ, які мали працювати в службі та за кордоном, і в Україні”. Він додав, що річ у тому, що “найобразливіше, що супроводжував посла США представник ЦРУ”. “Це ж можна сфотографувати всіх випускників - зараз засобів вистачає, і як тоді їх відправляти, чи то на дипломатичну роботу, чи в СБУ”, - наголосив Герасимчук.
У свою чергу Наливайченко заявив, що не коментуватиме “доноси комуністів”.