Янукович і Азаров згадали енергетичну незалежність навіть вітаючи зі святом

«Переконаний, що й надалі завдяки вашій наполегливій праці та професіоналізму будуть успішно вирішуватися питання щодо впровадження енергозберігаючих технологій, зменшення залежності від імпорту та стабільності постачання газу споживачам», - підкреслюється у вітанні Президента, розміщеному на його сайті.

Янукович наголосив, що нафтогазова галузь є надійною ланкою паливно-енергетичного комплексу держави, додавши, що «значні ресурси, транспортна інфраструктура, потужний кадровий і науковий потенціал забезпечують розвиток вітчизняної індустрії та належний транзит енергоносіїв на міжнародних ринках».

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У свою чергу, Азаров зазначив, що одними з найважливіших факторів розвитку нафтогазової галузі є збільшення обсягу власного видобутку вуглеводневої сировини та проведення модернізації вітчизняної газотранспортної системи.

«Виконання таких завдань дасть змогу підвищити рівень енергетичної безпеки нашої держави і забезпечити безперебійний та надійний транзит газу територією України», - підкреслюється у вітанні прем’єра, оприлюдненому на Урядовому порталі.

«На сьогодні завдяки саме Вашим зусиллям видобуток вуглеводнів на шельфі Чорного та Азовського морів здійснюється за допомогою технологічного обладнання останнього покоління, а у розробці родовищ сланцевого газу в Україні зацікавлені всесвітньо відомі компанії, які готові залучати інвестиції та запроваджувати інноваційні технології у реалізацію амбітних проектів», - зазначив Азаров.

Водночас він підкреслив, що поряд з нарощуванням власної ресурсної бази необхідно забезпечити зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище і цивільний захист у сфері техногенної безпеки паливно-енергетичного комплексу.

«Шлях до досягнення повної енергетичної незалежності нашої держави дуже непростий, але ми вимушені його пройти. Тому праця кожного з Вас – це вагомий внесок для досягнення цієї мети», - наголосив Азаров.

Президент та прем’єр побажали працівникам нафтової, газової та нафтопереробної промисловості здоров'я, щастя, оптимізму та нових здобутків в ім'я України.