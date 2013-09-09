Саакашвілі підкорив гору висотою 5047 метрів, дорогою зустрівши українців (фото)

Саакашвілі вирушив підкорювати Казбек в минулий понеділок в компанії російського опозиціонера, колишнього радника президента РФ з економічних питань Андрія Ілларіонова і депутата грузинського парламенту Гогі Хачидзе. Однак через негоду президентові Грузії і його супутникам довелося перервати сходження і провести кілька днів на якійсь "метеобазі" в горах.

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Після успішного завершення подорожі Саакашвілі поширив на своїй сторінці у Facebook повідомлення під заголовком "Хто сказав, що ми не зможемо піднятися?!" і виклав фотографії сходження на Казбек, повідомляє РІА Новости .

"Незважаючи на труднощі шляху, ми все одно досягли наміченої мети! Я підкорив Казбек разом з одним з лідерів російської опозиції Андрієм Іларіоновим. Ми піднялися на останню ділянку гори з використанням альпіністських мотузок та іншої спеціальної техніки. У зв'язці також були громадяни України та Ірану, яких ми зустріли по дорозі. Саме з цим інтернаціональним єдністю на висоті 5,047 тисячі метрів ми символічно звели прапор Грузії" , - цитує повідомлення Саакашвілі агентство "Новини - Грузія".

При цьому він зазначив, що кілька груп, які зустрілися їм по дорозі, радили перервати сходження через сильний вітер біля льодовика, проте альпіністів це не злякало.

"Майбутнє Грузії таке ж світле як Мкінварцвері (Казбек по- грузинськи)! Незважаючи на перешкоди, ми підкоримо всі вершини!", - підкреслив Саакашвілі.