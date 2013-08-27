Саакашвілі віддав свою резиденцію військовим - під будинок відпочинку

Президент Грузії Михайло Саакашвілі розпорядився передати свою резиденцію в селищі Бобокваті (Аджарська автономна республіка) на узбережжі Чорного моря міністерству оборони, щоб військові та їхні сім'ї змогли відпочивати там. Про це повідомляє «Новини-Грузія».

"З урахуванням особливого внеску військовослужбовців у справу щодо зміцнення оборони і безпеки Грузії та особливого призначення Збройних сил, передати міністерству оборони Грузії будівлі та споруди президентської резиденції в Бобокваті і прикріплені до неї земельні ділянки з метою використання в якості будинку відпочинку для військовослужбовців міністерства оборони Грузії та членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців ", - йдеться в розпорядженні.

Президент також закликав уряд своєчасно провести передбачені законом заходи з метою виконання вищезазначеного розпорядження.