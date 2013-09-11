Президент Європарламенту хоче бачити Україну "якомога ближчою до ЄС"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі на прес-конференції за підсумками обговорення виступу Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу щодо ситуації в ЄС.

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“Європейський Союз дуже зацікавлений побачити Україну якомога ближчою до ЄС”, - сказав Президент Європарламенту.

“Я особисто дуже підтримую підписання угоди, за можливості, у Вільнюсі, але це залежить не лише від нас, але також від того, які зусилля будуть здійснені в Києві”, - додав він.

За словами Шульца, підписання Угоди про асоціацію залежатиме багато в чому від здатності української влади виконати висунуті Європейським Союзом критерії, в тому числі щодо забезпечення повноцінної парламентської демократії та вирішення складних справ.

“Я маю на увазі не лише справу (колишнього прем’єр-міністра України Юлії – УНІАН) Тимошенко, а й інші”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, країна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою угоди про асоціацію — у 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких зазначила, що готова підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада цього року за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.