Політолог: Меркель може в останній момент не підписати Асоціацію з Україною

Німеччина до цієї більшості не належить, сказав Радіо "Свобода" відомий німецький політолог Олександр Рар.

"Пані Меркель свого часу сказала, що особисто просить українське керівництво відпустити Тимошенко на лікування до Німеччини, що Київ проігнорував, - пояснює експерт. - Німеччина гостріше і частіше за інших зачіпала це питання, і цей фактор залишається для неї дуже критичним. Тому, я не виключаю можливість, що Меркель може в останній момент не підписати Угоду про асоціацію з Україною. Тоді в Європі відбудеться розкол".

Але, продовжує берлінський політолог, розколу в Євросоюзі Німеччина теж не бажає, про що свідчить хоча б її позиція в "сирійському питанні". Тому вона, незважаючи ні на що, ще буде зважати на позицію, яку займуть більшість її європейських партнерів.