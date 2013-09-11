Увійшовши до Митного союзу Україна може його розвалити - експерт

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник директора Інституту країн СНД Володимир Жарихін сказав під час відеомосту Київ-Москва на тему: «Асоціація з ЄС чи Митний союз? Прагматичні інтереси Києва».

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«Може, я скажу зовсім неполіткоректну річ, але в таких умовах, і з такими партнерами, і з такою реальною політичною і економічною елітою України, мені здається, що дуже добре, що ви не погодилися йти в Митний союз, тому, що, перше, що ви зробили б, увійшовши до Митного союзу - ви б розвалили його вщент», - сказав Жарихін.

Він вважає, що переважна більшість політичної та економічної еліти України налаштована на Євросоюз, і вона прийняла кардинальне геополітичне рішення на багато років вперед.

Водночас, він вважає, що умови, на яких планується підписати угоду про асоціацію, суперечать інтересам України.

«Спочатку ухвалювалося політичне рішення про те, що Україна йде до Європи, а потім ви звертаєтеся до Європи, на яких умовах це відбуватиметься» - заявив він.

Жарихін відзначив, що в такій ситуації Росія не може наводити якісь доводи на користь євразійської інтеграції, оскільки політичне рішення вже в Україні ухвалене.

За його словами, РФ погодилася з політичним рішенням України йти у бік Європи, і саме для цього провела «маневри на кордоні».

«Росія не збирається примушувати Україну йти до Митного союзу. Це означає, що ми змирилися з цим і перевіряємо, як жити в цих умовах», - сказав Жарихін.

Експерт заявив, що такий крок негативно відіб’ється на економічних і коопераційних зв'язках, оскільки Росія зацікавлена в тому, щоб довгострокові економічні проекти розвивалися в першу чергу з членами МС.

«Це факт і до цього треба готуватися і тут справа не в не любові до України. Це реальна тенденція, яка існує в тому самому ЄС, вони координацію з виробництва того ж Аеробуса здійснюють в рамках ЄС, і лише там, де вони ніяк не можуть, залучають нас, в частині поставок титану. Так само з Україною діятимемо і ми. Там, де ми не зможемо залучити Білорусь, Казахстан, ми залучатимемо Україну, не більш того», - заявив Жарихін.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня глава російського уряду Дмитро Медведєв заявив, що підписання Угоди про асоціацію України з ЄС закриє для українців шлях до Митного союзу.