Росії приписали поразку в інформаційній війні за Митний союз

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час відеомосту Москва-Київ на тему: «Асоціація із ЄС чи Митний союз? Прагматичні інтереси Києва» висловив соціолог, директор компанії Research&Branding Group Євген Копатько.

На тему: Медведєв розповість Азарову, що Україні буде за асоціацію з ЄС

Він нагадав, що згідно з результатами опитувань, на думку українців, від «торгівельних війн» більше постраждає Україна, ніж Росія. «Найголовніша війна, яка зараз програна і програна Російською Федерацією, - це інформаційні війна за Митний союз», - сказав експерт.

Копатько зазначив, що за увесь час так і не знайшлося таких аргументів за Митний союз, які стали би домінувати в українському інформаційному просторі.

«Зараз рішення ухвалене (про курс України до ЄС, а не до МС — УНІАН). Після литовського саміту (Україна сподівається підписати Угоду про асоціацію з ЄС наприкінці листопада цього року на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі), скоріш за все, ми будемо дивитися на ті політичні, економічні і соціальні наслідки, які є», - сказав Копатько.

Він відзначив також, що Росією не був використаний важливий ресурс щодо зв'язків між українцями та росіянами. «85% українських громадян мають близьких, дальніх родичів, друзів, знайомих у Російській Федерації», - додав експерт.

Також, зауважив, він, у гуманітарній сфері не було жодного знакового проекту, який би налагоджував «символічні зв'язки» між Україною та Росією.

Крім того, Копатько відзначив, що «Харківські угоди» із Росією 2010 року тоді підтримували 60% українців, тоді як у 2011 році - лише 38%.

«Коли немає наповнення економічного, політичного, гуманітарного — ніякого толку з цього не буде», - сказав експерт і додав, що наразі відбувається «колосальний відтік лояльного до Росії населення».

Копатько також додав, що 51% українців відзначають, що «робота з позиції сили» відносно України з боку Росії не призведе до позитивного результату.

«Ми виходимо із реальності, яка, на мою думку, матиме тенденцію до погіршення найближчим часом. Тому що ми до кінця не розуміємо наших економічних і політичних ризиків в тому чи іншому випадку (приєднанні до МС чи ЄС — УНІАН)», - сказав Копатько.