Тюремники запевняють, що рівень радіації в палаті Тимошенко в нормі

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної пенітенціарної служби України, розміщеному на сайті відомства.

За результатами проведених 11 вересня спеціалізованих досліджень у палаті Тимошенко та поряд розміщених приміщеннях встановлено, що рівень радіаційного випромінювання, а також температура, вологість та рух повітря, рівень електромагнітного поля, ультразвуку, штучного і природного освітлення, а також рівень шумових характеристик знаходиться в межах визначених норм, наголошується у повідомленні.

“Потужність дози гамма-випромінювання складає 9-13 мкР/год, що в три рази менше від гранично допустимих норм”, - зокрема, вказали в ДПтС.

В повідомленні зазначається, що “це підтверджує, що наявні в лікарні умови негативно не впливали і не впливають на стан здоров’я Ю.Тимошенко”.

“Зауважень, пропозицій чи претензій у залучених фахівців на адресу керівництва медзакладу щодо стану утримання згаданих приміщень не надходило. Результати проведених досліджень офіційно зафіксовані у відповідних актах і протоколах”, - зазначили у відомстві.

В ДПтС зазначають, що “вчора, 11 вересня, керівництвом Качанівської виправної колонії (№54) спільно з керівництвом ЦКЛ «Укрзалізниці» в м. Харків, у відповідь на усну заяву засудженої Ю.Тимошенко, прийнято рішення про проведення комплексу позапланових досліджень (в тому числі радіаційного фону) у згаданому медичному закладі”.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня на сайті ДПтС було розміщено інформацію під заголовком: «Засудженій Ю. Тимошенко знову ввижається радіація».

«У засудженої Тимошенко начебто знову виникло передчуття, що в лікарні може бути радіація. Про це вона сьогодні повідомила головному лікарю ЦКЛ «Укрзалізниці» М. Афанасьєву», - йшлося у повідомленні.

Сьогодні донька екс-прем'єр-міністра України Євгенія Тимошенко спростувала інформацію прес-служби ДПтС про вимогу Юлії Тимошенко перевірити рівень радіації у палаті харківської лікарні та вважає заяву відомства маніпулятивною.