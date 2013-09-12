Тимошенко не просила перевіряти радіаційний фон у палаті - донька

Про це повідомляє сайт Тимошенко.

"Це неправда. Пенітенціарна служба знову розповсюджує неправду і маніпулює інформацією. Я зустрічалася з мамою. Ніяких заяв не було, вона нічого не писала і нічого не просила, оскільки не довіряє дослідженням та результатам експертиз, які роблять структури, залежні від Банкової. Відповідно ніхто і не вимірював рівень радіаційного фону в палаті ЦКЛ № 5, де перебуває моя мама", - сказала Євгенія Тимошенко.

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Дочка екс-прем'єра висловила занепокоєння щодо стану здоров'я Юлії Тимошенко, "оскільки крім радіації є ще купа методів та засобів руйнівного впливу на організм".

У зв'язку з цим Євгенія Тимошенко наголосила на необхідності негайного проведення комплексної діагностики стану здоров'я Юлії Тимошенко в умовах клініки, "незалежної від української системи охорони здоров'я, оскільки до вітчизняного МОЗ, залежного від Банкової, довіри немає". "Сподіваємося, що питання комплексної діагностики буде негайно вирішено", - підкреслила дочка екс-прем’єра.

Нагадаємо, 11 вересня на сайті ДПтС було розміщено інформацію під заголовком: «Засудженій Ю. Тимошенко знову ввижається радіація».

У ній Державна пенітенціарна служба України повідомляє про те, що «у засудженої Тимошенко начебто знову виникло передчуття, що в лікарні може бути радіація. Про це вона сьогодні повідомила головному лікарю ЦКЛ «Укрзалізниці» М. Афанасьєву».

Також зазначалося, що «ДПтС розцінює подібні безпідставні заяви Тимошенко як намагання влаштувати провокації. Наразі засуджена проводить побачення із своїм захисником - Євгенією Тимошенко. Тому пенітенціарна служба не виключає можливості поширення останньою неправдивих повідомлень щодо зазначеної ситуації».