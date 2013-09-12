Українські прикордонники відпустили сторожовик Чорноморського флоту РФ

Про це УНІАН повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту капітан 1 рангу Вячеслав Трухачов.

За інформацією прес-офіцера, після проходження чорноморських проток СКР «Сметливый» спільно з великим десантним кораблем (ВДК) «Николай Фильченков», який напередодні вийшов із Новоросійська, ввійдуть до складу угрупування кораблів Військово-Морського Флоту Росії, що виконує завдання в акваторії Середземного моря.

"Наразі до складу угрупування, входять кораблі Чорноморського, Балтійського та Тихоокеанського флотів, оновлення сил здійснюється на основі ротації з грудня 2012 року", - додав Трухачов.

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Раніше УНІАН із посиланням на РІА «Новости» повідомляв, що вихід корабля був затриманий українською митницею більш ніж на три години.

Водночас, як повідомило УНІАН поінформоване джерело в Севастополі, вихід корабля затримали українські прикордонники через неточності в поданих списках особового складу. Неточності в списках відбулися внаслідок проведеної останнім часом певної зміни членів екіпажу.

За інформацією джерела, ЧФ РФ погодився із зауваженнями, зауваження були оперативно усунені, й близько 13 години корабель почав рух.