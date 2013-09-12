ЗМІ: Українська митниця не випускає корабель ЧФ у Середземне море

Сторожовий корабель повинен посилити угруповання російських кораблів, повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту.

За його словами, на сьогодні ж замовлено прохід корабля через протоки Босфор і Дарданелли. Як зазначив співрозмовник агентства, подібних затягувань на його практиці ще не було.

Раніше повідомлялося, що "Сметливый" вийшов із Севастополя і взяв курс на Середземне море, де зараз формується угруповання російських кораблів.

"Вони (митники) почали заново формувати списки всього екіпажу, переглядали всі документи, ставили питання, створюється враження, ніби процес було штучно затягнуто", - сказав співрозмовник.

Він зазначив, що на 12.00 за київським часом корабель ще навіть не запустив головний двигун і не почав приготування до виходу в море.