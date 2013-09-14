2014 рік буде для України перехідним періодом перед ЗВТ з ЄС - Азаров

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в ефірі телеканалу «Інтер».

«Після підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС наступить перехідний період, впродовж якого поступово вводитимуться певні положення щодо зони вільної торгівлі», - сказав Азаров.

Глава уряду пояснив, що не всі норми з Євросоюзом буде виконано відразу.

«Ми самі до цього не готові й самі просили про відстрочення деяких положень», - сказав він.

У цьому контексті прем'єр відзначив, що українська продукція багатьох галузей, таких як кондитерська, м'ясомолочна, швейна, має відповідати вимогам Євросоюзу. А це серйозні заходи з модернізації виробництв, на що потрібен час.

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Актуальним, за його словами, також буде і питання конкуренції на українському ринку, оскільки, зокрема, європейські виробники холодильників продаватимуть свою продукцію за ціною нижче вітчизняних, і Україна має підготуватися до такої конкуренції.

«Тому 2014 рік буде першим роком, впродовж якого набуде чинності лише обмежена кількість норм», - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 18 вересня розгляне текст Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. За словами Азарова, на це засідання також запросять голову Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського.

Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію і ЗВТ у листопаді 2013 року.