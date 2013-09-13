Мінфін: Бюджет 2014 буде економнішим, а фіскальна політика жорсткішою

Про це УНІАН повідомив представник Міністерства фінансів України Сергій Діденко під час сьогоднішньої прямої телефонної лінії в Кабінеті міністрів для громадян.

Зокрема, на запитання щодо стабільності отримання громадянами соціальних виплат в умовах зростання бюджетного дефіциту й складнощів із залученням зовнішніх позик для його фінансування, представник Мінфіну відповів: «Ми прагнемо закладати (виплати до бюджету - УНІАН) у межах розумного». За його словами, бюджет наступного року буде економнішим, ніж бюджет поточного року. «За витратами апетити знижуємо», - уточнив чиновник.

На запитання щодо посилення фіскальної політики наступного року й напрямків її посилення, чиновник відповів: «Так (буде посилення - УНІАН). Скоріше, це торкнеться великого бізнесу». За його словами, держава має намір підвищити податкову дисципліну у представників великого бізнесу. «Нове міністерство (Міністерство доходів і зборів - УНІАН) якраз над цим працює, в них поставлено завдання, законопроекти були розроблені, конкретно не можу сказати, які, але знаю, що напрацювання вони мають», - зазначив представник міністерства.

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Представник Мінфіну також повідомив, що джерелами фінансування бюджетного дефіциту, що зростає, наступного року традиційно будуть залучені запозичення, водночас, бюджет не розраховує на кошти Міжнародного валютного фонду. «Не може бюджет розраховувати на те, чого в нас на даний момент немає. По Бюджетному кодексу ми повинні виходити з того, що в нас є», - сказав Діденко.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінфіну, проект закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік», схвалений на засіданні Кабміну 11 вересня, передбачає на 2014 рік зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень до грудня), державний борг у 32,4% ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП.

Проект державного бюджету на 2014 рік, згідно з Бюджетним кодексом, має бути затверджений в уряді та направлений до парламенту не пізніше 15 вересня цього року. В квітні Кабмін подав на розгляд парламенту бюджетну резолюцію, основними параметрами якої були дефіцит бюджету не більш 3%, зростання ВВП на рівні 3% і граничний розмір державного боргу обсягом не більше 31% ВВП. Крім того, з 2014 року в Україні, згідно з положенням Податкового кодексу, має бути знижено низку ставок податків – зокрема, з ПДВ до 17% з 20% і податку на прибуток – до 16% із 19%.

3 вересня Президент України Віктор Янукович, виступаючи у Верховній Раді, закликав народних депутатів своєчасно розглянути й прийняти проект бюджету на 2014 рік з урахуванням усіх висновків, зроблених у 2013 році.

4 вересня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству фінансів і Міністерству економічного розвитку та торгівлі своєчасно підготувати реалістичний проект бюджету на 2014 рік, орієнтований на підтримку національного виробника, виконання соціальних стандартів та імпортозаміщення.

Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року в розмірі 483 млрд грн. – близько 30% ВВП. Разом із тим, опитані УНІАН експерти прогнозують, що зростання державного боргу за підсумками року досягне 40% ВВП.