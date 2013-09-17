Кучма не бачить майбутнього без Росії, але її дій не розуміє

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Сімферополі після зустрічі зі студентами Кримського індустріально-педагогічного університету.

"Вона (Росія) робить сьогодні все для того, щоб Україна вступила до Європейського союзу" , - відповів Кучма на питання, як можна пояснити позицію РФ, яка з одного боку закликає Україну до вступу в Митний союз, а з іншого - обмежує експорт українських товарів.

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На питання, чи не є дії Росії "примусом" України до вступу в МС, Кучма заявив: "Мені важко зрозуміти в цій частині російське керівництво. Ми багато говоримо про історію, про братні відносини, але на братні вони не схожі. Мені здається, час мине, і вітер зміниться, тому що ми, в принципі, не можемо жити одне без одного. Я говорив раніше і сьогодні можу повторити: я майбутнього, припустимо, без Росії не бачу, але в тому, що нас цікавлять європейські цінності, європейські технології, немає сумніву".