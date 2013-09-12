Кучма заявив, що не знає жодної православної країни, яка процвітає

На святкуванні 95-річчя Дніпропетровського національного університету екс-президент України Леонід Кучма розповів, чому протестантські країни багатші.

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Виступ Леоніда Кучми відбувся після виступу голови Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) Іринея. У своєму виступі Іриней розповідав про православ'я і православні цінності, повідомляють Коментарі.

«Наскільки я зрозумів владику Іринея, нам треба лише працювати, терпіти і вчитися. Сьогодні найбагатші країни в Європі - це протестантські країни, тому що там глибше оволодівають знаннями, в той же час, я не знаю жодної православної країни, яка процвітає. Це говорить про те, що влада сьогодні повинна приділяти увагу таким університетам як ДНУ», - сказав Кучма.