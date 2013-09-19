Завтра на Ялтинській конференції виступатимуть Білл Клінтон і Тоні Блер

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікацій Ялтинської європейської стратегії (YES).

Як повідомляв УНІАН, відкриють 10-у Ялтинську щорічну зустріч Президент України Віктор Янукович та Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте.

Основною темою 10-го Форуму Ялтинської європейської стратегії стануть фактори успіху, які є фундаментом сильних, конкурентоспроможних, самодостатніх і правових держав та суспільств. Інші теми дискусій, що увійшли до порядку денного цьогорічного форуму YES, включають глобальну економіку, енергетичну безпеку, загрози та інновації, що змінять наше життя, а також тему лідерства. Особливу увагу буде приділено майбутньому Широкої Європи та перспективам України щодо інтеграції до європейських структур та співпраці з ними.

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У дискусіях форуму візьмуть участь: міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт; Європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле; Радник Президента Російської Федерації Сергій Глазьєв; віце-прем’єр-міністр Республіки Казахстан Кайрат Келімбетов; Президент України (1994–2005 рр.) Леонід Кучма; Президент Республіки Польща (1995–2005 рр.), голова Ради YES Александр Кваснєвський; 54-й прем’єр-міністр Італії (2011–2013 рр.) Маріо Монті; Генеральний секретар Інтерполу Рональд Ноубл; генерал армії США у відставці, директор Центрального розвідувального управління США (2011–2012 рр.) Девід Петреус; 30-й губернатор штату Нью-Мексико (2003–2011 рр.), 9-й державний секретар США з питань енергетики (1998–2001 рр.) Білл Річардсон; канцлер Федеративної Республіки Німеччина (1998–2005 рр.) Герхард Шрьодер; Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки (1999-2009 рр.), член Наглядової ради YES Хав'єр Солана; міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський; Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Занньєр.

До числа учасників панельних дискусій також увійшли видатні бізнесмени, економісти та експерти.

Окрім Президента Януковича, Україну в дискусіях 10-ї Ялтинської щорічної зустрічі також представлятимуть прем'єр-міністр України Микола Азаров, віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко, міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

Нагадаємо, 10-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна та світ в епоху змін: фактори успіху», організована Ялтинською європейською стратегією у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука, відбудеться в Лівадійському палаці Ялти з 19 по 22 вересня 2013 року. Більш як 250 провідних представників політичних, ділових і громадських кіл з понад 20 країн світу обговорять основні глобальні виклики та їх вплив на Україну, Широку Європу та світ.