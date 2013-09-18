Ювілейний Ялтинський форум відкриють президенти України та Литви

10-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна та світ в епоху змін: фактори успіху» відбудеться в історичному Лівадійському палаці Ялти з 19 по 22 вересня 2013 року.

Основною темою форуму стануть фактори успіху, які є фундаментом сильних, конкурентоспроможних, самодостатніх і правових держав та суспільств. Інші теми дискусій, що увійшли до порядку денного цьогорічного форуму YES, включають глобальну економіку, енергетичну безпеку, загрози та інновації, що змінять наше життя, а також тему лідерства. Особливу увагу буде приділено майбутньому Широкої Європи та перспективам України щодо інтеграції до європейських структур та співпраці з ними, повідомляє офіційний сайт YES.

У дискусіях форуму також візьмуть участь Штефан Фюле, Сергій Глазьєв, Леонід Кучма, Александр Кваснєвський, Маріо Монті, Герхард Шрьодер, Хав'єр Солана, Домінік Стросс-Кан та інші високопосадовці, видатні бізнесмени, економісти та експерти.

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Окрім Президента Віктора Януковича Україну в дискусіях 10-ї Ялтинської щорічної зустрічі також представлятимуть прем'єр-міністр Микола Азаров, віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко, міністр закордонних справ Леонід Кожара.

На форумі більше 250 провідних представників політичних, ділових і громадських кіл з понад 20 країн світу обговорять основні глобальні виклики та їх вплив на Україну, Широку Європу та світ.