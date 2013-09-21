Ні кроку назад, позаду Москва. Кваснєвський придумав гасло для України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на 10-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

Він нагадав, що серед умов підписання Угоди про асоціацію є «судова реформа, питання вибіркового правосуддя та Тимошенко».

«Ці умови, які були визначені Європейським Союзом, мають бути виконані. Тут немає ніякого сумніву. Не очікуйте, що там якісь вибори будуть в Німеччині і щось зміниться", - сказав Кваснєвський і додав, що Європа – «дуже серйозна і прагматична структура, якщо ми сказали, якщо ми записали всі речі - це значить, що їх треба зробити».

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Він висловив думку, що у разі, якщо Україна буде асоційованим членом ЄС, її відносини з Росією не стануть гіршими, а навпаки покращаться. Він також додав, що гаслом України має стати фраза «Жодного кроку назад, позаду Москва».

Кваснєвський також пожартував, що сподівається на встановлення пам'ятника йому та іншому представнику моніторингової місії Європарламенту в Україні Пету Коксу в разі підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса і Квасневського із спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.

За період роботи місії відбулося декілька візитів Кокса і Квасневського до України, під час яких політики відвідували Тимошенко в лікарні, а також Менську колонію, де зустрічалися з Луценко.

Раніше заявлялося, що керівники Моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс і Олександр Квасневський відзвітують про перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом 30 вересня. Рада Європейського Союзу ухвалюватиме рішення 21 жовтня.