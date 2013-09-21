Голова МЗС Польщі радить владі поступитися "особистим комфортом" у питанні Тимошенко

Про це, виступаючи на 10-й Ялтинській економічній стратегії, заявив глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає кореспондент УНІАН.

"Історію творять окремі особистості. Наш спільний інтерес – в підписанні Угоди про асоціацію України і ЄС. І я вам (українській владі - УНІАН) не радив би недооцінювати роль одного індивідуума, одного політика", - сказав він.

Сікорський нагадав, що щодо справи Тимошенко з боку Європи були висловлені деякі очікування. "І якщо такі політики як Ангела Меркель говорять, що справа Юлії важлива, то так і є, справа Юлії важлива", - наголосив він.

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Крім того, за словами глави МЗС Польщі, вирішення питання українського екс-прем'єра - випробування для керівництва України на довіру і якість. "Якщо вирішувати ці питання не в контексті комфорту всієї країни, а тільки в контексті особистого комфорту, можна прорахуватися з впливом питання Тимошенко на рішення Європи", - наголосив він.

"І Президент України Віктор Янукович, і екс-прем'єр України Юлія Тимошенко знають, що потрібно зробити в наступні кілька днів", - сказав Сікорський.

У свою чергу, депутат Європарламенту, голова комітету закордонних справ, член робочої групи ЄНП Ельмар Брок також вважає, що, якщо місія Кокса-Кваснєвського не представить Європарламенту переконливих чинників вирішення питання Тимошенко, "то буде велика проблема".

"Ми сказали з самого початку – ми повинні до підписання виконати всі вимоги. Одне питання – вибіркове судочинство у випадку з Юлією Тимошенко. Якщо пан Кокс та пан Кваснєвський не зможуть позитивно відзвітувати 15 жовтня в Європарламенті, тоді буде у нас проблема", - сказав Брок.

"Це може бути рішення, яке допоможе підписати угоду у Вільнюсі. І воно має величезну важливість. Потрібно оцінювати стратегічний інтерес, оскільки ми не можемо впасти за 150 метрів до фінішу, коли біжимо марафон", - сказав він.

У свою чергу міністр іноземних справ Леонід Кожара зазначив, що не може коментувати слова Президента України Віктора Януковича, висловлені ним вчора.

Як повідомляв УНІАН, виступаючи у дискусіях 20 вересня на Ялтинській конференції з приводу ситуації навколо звільнення Тимошенко Янукович сказав: “Поки ми не сказала ні “так”, ні “ні”. Відповідь повинна бути в площині, яка б дозволила в законодавчому полі знайти рішення”, - сказав Янукович, відповідаючи на запитання лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка, чи готовий він виконати обіцянку, виконати всі критерії, необхідні для підписання Угоди про асоціацію, в тому числі і припинити політичні переслідування, звільнивши Тимошенко.

Янукович наголосив, що це - дуже складне питання. Він знову нагадав, що газові угоди, підписані Тимошенко, завдали великої шкоди державі, і країна досі платить найвищу ціну на газ в Європі.

Також він нагадав, що сьогодні в судах знаходяться й інші справи щодо Тимошенко, по яким ще не винесено рішення.

“На них сьогодні треба також дати відповідь, Україні також завдано великих збитків. Я не буду говорити - які, це повинні сказати суди, і повинні їх розглянути”, - сказав Президент.

Він додав, що Україна сьогодні намагається знайти відповідь по такому складному питанню, як “питання Тимошенко”: “Ми намагаємось і шукаємо, яким чином підійти до цього найскладнішого питання по відношенню до Тимошенко”, - сказав Янукович.