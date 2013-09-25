Мерія Луцька засекретила декларації про доходи своїх чиновників

Про це УНІАН повідомили в Інформаційній службі Transparency International Україна.

Документ має назву «Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у виконавчих органах Луцької міської ради». Розпорядження про визначення переліку таких відомостей 18 вересня 2013 року підписав міський голова Микола Романюк. «З юридичної точки зору цей документ суперечить Законам України «Про доступ до публічної інформації» та «Про засади запобігання та протидії корупції»»,- зазначається в повідомленні.

В список службової інформації потрапили: генеральний план міста, відомості про заробітну плату працівників, відомості, що містяться у деклараціях про доходи. У мерії вважають, що розголошення цієї інформації може призвести до «порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина, нанесення шкоди територіальній громаді, створення перешкод роботі муніципалітету».

Як зауважує аналітик Transparency International Україна та координатор ініціативи «Декларації без декорацій» Анатолій Стоян, не виключено, що рішення влади м. Луцьк викликане саме діяльністю місцевих активістів, які почали моніторити декларації держслужбовців та надсилати інформаційні запити до держустанов: «Якщо надання публічної та законної інформації перешкоджає роботі Луцької мерії, то варто замислитися про зміст роботи цього муніципалітету. Кожна така спроба виглядає досить підозрілою, тому спонукає нас приділити ще більш пильну увагу отриманим відомостям».

За інформацією активістів Національної моніторингової кампанії «Декларації без декорацій», дані про статки власного керівництва відмовилися надати Державна служба статистики, уряд Автономної Республіки Крим, Донецька міська рада. Крім того, Секретаріат Кабінету міністрів України попросив додаткові 20 робочих днів, аби опрацювати дані трьох осіб.

Нагадаємо, Національна моніторингова кампанія відповідності стилю життя високопосадовців України задекларованим ними статкам «Декларації без декорацій» стартувала влітку 2013 року. 40 громадських організацій, журналістських агенцій та індивідуальних розслідувачів під керівництвом Transparency International Україна моніторять декларації держслужбовців. Перевірці підлягає стиль життя міністрів, голів обласних держадміністрацій, мерів обласних центрів, а також усіх їхніх заступників. Відео, що пояснює суть ініціативи.

*** Transparency International Україна є Представництвом глобальної антикорупційної неурядової організації Transparency International, що має понад 90 національних представництв та працює більше як у 100 країнах світу. Місія ТІ Україна: обмежити збільшення рівня корупції в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності і доброчесності публічної влади і громадянського суспільства.