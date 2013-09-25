Адміністрація президента краще за всіх відповідає на запити про інформацію

«Ми робили аналіз, і я вам скажу, це правда - Адміністрація Президента попереду (у хорошому сенсі) по відповідях на запити, - заявив в ефірі 5 каналу народний депутат від «Батьківщини» Юрій Стець, обговорюючи закон про доступ до публічної інформації.

На думку депутата, найбільше претензій в плані закритості викликають, як правило, місцеві ради, Кабінет Міністрів і Верховна Рада України.

«У списку серед порушників, які займають перші місця, немає Адміністрації Президента. Це правда. І мені прикро, що місце, де працюю я - Верховна Рада України - якраз замикає трійку порушників, це не правильно. Думаю, що ми будемо з цим боротися і багато працювати», - підкреслив Юрій Стець.