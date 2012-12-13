АП: влада відповіла на 50 тисяч запитів

При цьому було відкрито 230 тис. документів, а кількість відмов становила 3%.

Про це повідомив керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента Денис Іванеско під час міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування», поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами Д.Іванеско, цей закон не лише спростив доступ громадян до інформації, розпорядником якої є державні органи, а й змусив органи державної влади працювати більш відкрито та прозоро, запровадив новації, які можуть стати орієнтиром для реалізації в інших сферах взаємодії між державою та громадянином.

Д.Іванеско пояснив, що йдеться про мінімальну авторизацію запитувача, запровадження електронних засобів комунікації в листуванні з державними органами, а також запровадження ефективної системи оскарження дій та рішень органів державної влади.

Крім того, Д.Іванеско нагадав про підписання Президентом України 17 червня змін до Закону «Про доступ до публічної інформації», які визначили, що майнові декларації всіх державних службовців є публічними документами, доступ до яких не може бути обмежено.

Він додав, що такої норми немає навіть у країнах ЄС, оскільки країни «старої демократії» вимагають публічності в оприлюдненні декларацій лише від публічних політиків та «політичних посад» - керівників вищої ланки, які призначаються та звільняються главами держав.

Як повідомляв УНІАН, Закон України "Про доступ до публічної інформації" набув чинності 9 травня 2011 року.

Раніше експерти заявляли, що, незважаючи на дію цього закону, українське суспільство все ще не має змоги отримувати від органів влади бажану інформацію про їхню діяльність у повному обсязі.

Зокрема, вони зазначали, що влада навчилася робити «традиційні відписки» на запити громадян та журналістів або ж іншим чином уникати відповідей на запити щодо бюджетів, державних закупівель, комунального майна та структури місцевих органів влади.