У ГПУ не коментують інформацію про те, що Кузьмін нібито подав рапорт про відставку

14:44, 27 вересня 2013
Політика
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У Генеральній прокуратурі України не коментують інформацію окремих джерел про те, що нібито перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін подав рапорт про відставку. 

У ГПУ не змогли прокоментувати інформацію ЗМІ

"У нас немає ніякої інформації з цього приводу", - сказали УНІАН у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомили про те, що Ренат Кузьмін подав рапорт про відставку.

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