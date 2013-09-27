У ГПУ не коментують інформацію про те, що Кузьмін нібито подав рапорт про відставку
14:44, 27 вересня 2013Політика
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У Генеральній прокуратурі України не коментують інформацію окремих джерел про те, що нібито перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін подав рапорт про відставку.
У ГПУ не змогли прокоментувати інформацію ЗМІ
"У нас немає ніякої інформації з цього приводу", - сказали УНІАН у Генпрокуратурі.
Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомили про те, що Ренат Кузьмін подав рапорт про відставку.
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