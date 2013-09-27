З 1995 року проти Тимошенко було порушено 24 кримінальні справи - Кузьмін

Про це заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв’ю радіостанції «Голос Столиці».

Зокрема, у відповідь на запитання «Ви дуже часто говорили про те, що громадськість не знає всієї правди про справу Юлії Тимошенко. Що ви мали на увазі?» Кузьмін сказав: «На слуху тільки те, що видно. Говорячи про Тимошенко, ви згадаєте відомі кримінальні справи, пов'язані з підписанням газових контрактів, назвете справу про вбивство Євгена Щербаня і усе, ваші знання на цьому закінчуються. Насправді, починаючи з 1995-го року і по сьогоднішній день, щодо Юлії Тимошенко було порушено 24 кримінальні справи».

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За словами Кузьміна, «у 1995 році Тимошенко звинувачувалася у контрабанді валюти, вона намагалася перевозити валюту з України до Росії. Другу справу в цьому ж році було порушено російською митницею, коли Тимошенко намагалася перевезти з Росії в Україну 100 тисяч доларів. І справи, які порушувалися щодо Тимошенко, - це справи, пов'язані з контрабандою валюти, контрабандою газу, розкрадання в особливо великих розмірах, заподіяння тілесних ушкоджень працівникові пенітенціарної служби».

«До речі, - зауважив перший заступник ген прокурора, - соратник Тимошенко та її покровитель – Павло Лазаренко – за цей же період потрапляв під слідство безліч разів. Відносно Лазаренка порушено 32 кримінальні справи, і слідство має намір представити в суді докази, що частина цих злочинів вони здійснювали разом. Тому коли я кажу, що громадськість не знає усієї правди, я маю на увазі саме це. А також деякі інші факти, пов'язані з подіями навколо цих кримінальних справ».

За його словами, «частину цих справ було припинено у зв'язку з декриміналізацією. Справи, з яких я почав, пов'язані з контрабандою валюти, були припинені у зв'язку з тим, що парламент ухвалив рішення і декриміналізувати ці діяння, тепер вони злочином не є».

У відповідь на уточнююче запитання: «По суті, зараз проти Юлії Тимошенко – справа Щербаня і справа газових контрактів?» Кузьмін заявив: «Ні, всі справи, які я перерахував, і інші знаходяться у провадженні. І ці справи розслідувалися такий тривалий час, частина з них вже закінчена, готова до направлення до суду, частина справ направлена до суду і чекає розгляду в судах, а частину справ припинено».