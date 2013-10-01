У Києво-Печерській Лаврі відкрився VIII Фестиваль ЗМІ православних

Як передає кореспондент УНІАН, провідна тема фестивалю: «Система навчання та підвищення кваліфікації співробітників єпархіальних прес-служб та єпархіальних журналістів».

Перед початком фестивалю пройшла панахида за загиблим головним редактором «Церковної православної газети» архімандритом Лонгином (Чернухою), яку очолив єпископ Обухівський Іона (Черпанов). Після цього у Свято-Успенському соборі відбувся молебень і урочисте відкриття фестивалю.

Молебень провів керуючий справами УПЦ, ректор Київської духовної академії і семінарії митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич).

На богослужінні були присутні священноначалля УПЦ та представники світської влади: керівник Головного управління з питань гуманітарного розвитку Адміністрації Президента Юрій Богуцький, Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, народний депутат України Петро Порошенко та інш.; представники світських і церковних ЗМІ; науковці та діячі культури.

За традицією, організаторів та учасників Фестивалю ЗМІ православних привітав предстоятель Української Православної Церкви митрополит Володимир.

«Ви сучасні місіонери, які проповідують сучасною мовою. Теми вашої проповіді мають бути вічними. Головною вашою новиною має стати істина про Ісуса Христа, Церкву і життя вічне», - зазначив у вітальному відеозверненні митрополит Володимир.

Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній привітав учасників та гостей фестивалю з відкриттям, відзначив важливість розвитку церковних медіа та побажав усім Божого благословення та плідної роботи.

Владика Антоній звернув увагу на те, що відкриття фестивалю співпало зі святом мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Він побажав православним журналістам, щоб їхня діяльність була овіяна та скріплена премудрістю і щоб у кожного була віра, надія, любов.

«Ви місіонери, ви ті, хто несе слово Боже, хто розповідає про церковне життя, про ті істини, що були закриті для людей багато років. Саме від вас залежить, як про Церкву, про віру будуть говорити сьогодні», - зазначив керуючий справами УПЦ митрополит Антоній.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел закликав усіх журналістів до співпраці.

«Ми обміняємось з вами досвідом і визначимо спільні завдання з розширення інформаційного простору Православної Церкви та залучення до цієї святої справи кращих журналістів України», - сказав митрополит Павел.

У свою чергу голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ протоієрей Георгій Коваленко презентував проекти відділу та анонсував програму роботи фестивалю.

VIII Фестиваль ЗМІ православних триватиме до 4 жовтня. Захід зібрав понад 160 представників православних ЗМІ з України та Росії. Участь у фестивалі традиційно беруть представники всіх єпархій Української Православної Церкви, які висвітлюють релігійне життя регіону в церковних ЗМІ.

Головними подіями VIII Фестивалю ЗМІ православних стануть: засідання Координаційної ради Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ; круглі столи та майстер-класи з провідними спікерами УПЦ та РПЦ, представниками влади, науковцями та керівниками світських ЗМІ.

Також відбудуться презентації загальноцерковного порталу CHURCH.UA, проекту «Створення телевізійного довідника «Монастирі України» та інформаційних проектів УПЦ.