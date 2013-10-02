Україна і Росія проведуть консультації щодо МС до саміту у Вільнюсі - МЗС РФ

Про це заявив РІА «Новости» статс-секретар, заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін.

"Що стосується двосторонніх контактів, то у нас було намічено досить широкий порядок денний. У середині жовтня в Калузі відбудеться зустріч у рамках великої міждержавної російсько-української комісії на рівні прем'єрів. Це буде економічний комітет. Наприкінці жовтня в Ростові-на-Дону запланована підкомісія з міжнародних питань, і з кожного боку делегації очолять міністри закордонних справ. Наприкінці жовтня в Дніпропетровську планується міжпарламентська двостороння зустріч", - сказав він.

За словами Карасіна, в Москві розраховують, що аргументи російської сторони правильно сприйматимуться в Києві.

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"У нас досить насичений двосторонній порядок денний. Саміт у Вільнюсі, де Україна має намір підписати угоду про асоціацію з ЄС, накладає свій відбиток на атмосферу двосторонніх відносин. Ми, як і раніше, готові ділитися з нашими українськими партнерами аргументацією на користь євразійського напряму інтеграції. Принаймні, проти того, щоб протиставляти євразійську інтеграцію європейській", - сказав він.

Заступник глави МЗС відзначив, що саме підготовці цих зустрічей та їх наповненню були присвячені його переговори із заступником глави МЗС України Русланом Демченком, які відбулися сьогодні в Києві.

Дипломат наголосив, що тема Митного союзу і участь України в ньому поза сумнівом порушуватиметься під час всіх цих переговорів. "Як ми можемо уникнути цієї теми, якщо вона є такою злободенною і найбільш важливою в суспільному розумінні характеру двосторонніх відносин!" - наголосив він.