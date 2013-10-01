Адміністрація Кремля: Росія не змушує Україну змінити вектор розвитку

Про це заявив глава адміністрації Кремля Сергій Іванов, пише РІА Новости.

"Ми поважаємо будь суверенний вибір будь-якої суверенної держави. Україна хоче зробити свій вибір, вона його практично зробила, ми цей вибір поважаємо", - сказав Іванов в інтерв'ю "Газете.ру", "Комсомольській правді", "Російській газеті" і "РБК Daily ".

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"Які наслідки цього вибору? За оцінками наших експертів, у разі вступу в асоціативні члени Євросоюзу Україна втратить на торгівлі з Росією мінімум 12 мільярдів доларів на рік. Ми не змушуємо Україну змінити вектор свого розвитку, ми просто говоримо, що за "а" послідує "б". Це означатиме кінець залишкам української космічної та авіапромисловості, суднобудуванню, в атомній вже нічого не залишилося ... Україна стане великим експортером сільгосппродукції, хоча в цьому я не впевнений, а от робочої сили - точно. Причому і в Євросоюз, і в Росію ", - зазначив кремлівський чиновник.

Нагадаємо, Київ розраховує в листопаді в рамках саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі підписати угоду з Євросоюзом про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі ..

Радник Президента РФ Володимира Путіна з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв заявив, що Україна, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським союзом, порушить Договір про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, втратить самостійність і перестане бути для Росії повноцінним партнером.

Крім того, за словами Глазьєва, якщо Україна підписує Угоду про асоціацію, вона втрачає можливість брати участь у процесі євразійської економічної інтеграції.