Янукович підписав закон, який спрощує процедури започаткування бізнесу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, даний закон Верховна Рада ухвалила 5 вересня.

Законом передбачено можливість подання заяви про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість або обрання спрощеної системи оподаткування державному реєстратору як додатка до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до органів державної податкової служби одночасно із відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця згідно із Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

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Як зазначається в пояснювальній записці, цей закон має на меті спрощення процедур започаткування бізнесу та зменшення витрат часу, необхідних для звернення суб’єктів господарювання до органів державної податкової служби для подання заяви щодо реєстрації платником податку на додану вартість або обрання спрощеної системи оподаткування.