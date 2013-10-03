Україна вийшла на завершальний етап земельної реформи – Янукович

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича, про це він заявив на відкритті Міжнародного інвестиційного форуму у Кіровограді.

За словами Президента, це має забезпечити розв’язання низки проблем, головними з яких є усунення зі сфери земельних відносин недобросовісних схем, обмеження концентрації землі у приватній власності та в господарському обороті на основі оренди, зупинення монополізації агрохолдингів, захист здорової конкуренції.

На тему: Янукович пояснив, чому заморозили земельну реформу

«Прийнятий закон «Про державний земельний кадастр» поклав початок створенню сучасної автоматизованої системи кадастру, що стане інструментом гарантування прав власників і землекористувачів», - підкреслив Президент.

За його словами, побудова кадастрової комп’ютерної системи дозволяє суттєво скоротити строки проведення операцій з землею, значно знизити рівень корупції, зменшити витрати громадян, підвищити гарантії прав власності на землю.

«Нам потрібно завершити земельну реформу, що триває вже понад 20 років. Наша позиція є послідовною - щоб досягти максимально ефективного використання агропотенціалу, земля в Україні має стати товаром», - наголосив Янукович.

За словами Президента, нове земельне законодавство покликане не лише регламентувати ринкові земельні відносини, а й спрямувати їх на економічний і соціальний розвиток села.

Глава держави висловив переконання, що прийняття закону «Про грунти та їх родючість» сприятиме забезпеченню збалансованого раціонального землекористування, а також підвищенню родючості українських чорноземів.