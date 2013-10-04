Екс-начальник СІЗО протримав ув'язненого на 45 діб довше, ніж належало

Прокуратура Вільнянського району Запорізької області завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника СІЗО Управління державної пенітенціарної служби України в області за статтею "Службова недбалість".

"Колишній керівник СІЗО, порушивши вимоги Кримінально-процесуального кодексу України, а також інших нормативно-правових актів, що не звільнив з-під варти ув'язненого, термін утримання якого минув. Ув'язненого незаконно утримували в установі 45 діб, чим порушили його конституційне право на свободу" , - повідомили Комсомольской правде в прес-службі прокуратури Запорізької області.

Так як це сталося під час переходу на нову кримінальну процесуальне законодавство, то екс-начальник не вник в його суть і тримав укладеного згідно старими правилами.